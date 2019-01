Senza patente alla guida di un'auto carica di finocchi appena rubati: sorpreso e arrestato 26enne

Dovrà rispondere dei reati di ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre che di guida senza patente, l'uomo arrestato lo scorso 21 gennaio, dagli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di San Severo, impegnati in attività di controllo del territorio.

Si tratta di Francesco Di Biase, classe 1992, di San Severo. Il fatto risale al pomeriggio, quando alle 17 circa, lungo la Statale 16 in agro di Lesina, gli agenti hanno notato la presenza di una Volkswagen Passat di colore scuro ferma al centro della carreggiata, il cui conducente è stato raggiunto da altro soggetto che, dopo aver scavalcato il guardrail, si è introdotto all’interno del veicolo lato passeggero. I poliziotti, insospettiti da tale comportamento, hanno deciso di controllare sia il veicolo che gli occupanti.

In quel preciso momento, però, i due sono fuggiti ingaggiando un inseguimento lungo circa 30 km, su una arteria stradale piuttosto trafficata. Il tallonamento dell’autovettura è terminato nel centro abitato di San Severo, in via Leoncavallo per la precisione, dove gli occupanti del veicolo hanno abbandonato il mezzo per proseguire a piedi. A quel punto, uno degli agenti si è lanciato all’inseguimento del solo conducente che, dopo circa 600 metri, è stato fermato, mentre dell’altro occupante si sono perse le tracce. L’altro agente ha proceduto invece al controllo del veicolo e, sul sedile posteriore, ha notato la presenza di un grosso quantitativo di finocchi appena raccolti e sporchi di terriccio probabilmente compendio di furto presso qualche terreno adiacente la SS16.

Oltre a procedere all’arresto del giovane, la pattuglia ha proceduto al sequestro della merce e del veicolo. L’arrestato ha confermato che la merce era stata trafugata e che la fuga era giustificata dal fatto che lo stesso era privo di patente di guida, mentre l'autovettura era sprovvista di copertura assicurativa oltre che della prescritta revisione. Dopo gli adempimenti del caso, il giovane, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, è stato tradotto presso il proprio domicilio con la misura cautelare degli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.