Rapina a Volturino, arrestato 25enne: dovrà scontare 2 anni e 2 mesi di reclusione

A San Severo, nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impiegati i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, della C.I.O. dell’11° Reggimento Puglia e del Nucleo Cinofili di Bari, sono stati eseguiti due arresti, su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Le misure hanno riguardato Pasquale Pio Marinelli, classe ’94 di San Severo, non occupato, censurato che, per una rapina commessa a Volturino nel 2016, dovrà scontare 2 anni e 2 mesi di reclusione; e Catalin Nastasa, cittadino romeno classe ‘82, residente a San Severo, inoccupato, censurato, per evasione dalla detenzione domiciliare cui era sottoposto, a seguito delle ripetute violazioni contestate dai militari della Compagnia di San Severo.

Nel corso del servizio è stato altresì denunciato per detenzione ai fini di spaccio di 17 grammi di hashish un 20enne censurato di San Severo. Gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Foggia. Nel corso del servizio sono state identificate 84 persone, controllati 31 veicoli e 2 esercizi pubblici, sono state effettuate 10 perquisizioni personali e contestate 13 sanzioni al Codice della Strada.