Irreperibile da alcuni giorni ma ricercato, viene intercettato al rientro da una serata passata con gli amici: arrestato

Mercoledi scorso, a San Severo, i Carabinieri della Sezione Operativa del NORM della locale compagnia hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Bologna, C.A., disoccupato censurato classe 1993, a causa delle numerose violazioni all’obbligo di dimora cui era sottoposto per reati contro il patrimonio e la persona, contestate dai Carabinieri di Apricena e San Severo e da questi puntualmente segnalate all'autorità giudiziaria.

Il 26enne, resosi irreperibile per alcuni giorni alla cattura, è stato intercettato da una pattuglia in abiti civili mentre stava rientrando da una serata passata con gli amici e, con sua grande sorpresa, tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Foggia.