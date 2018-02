Su un’auto rubata ingaggia un pericoloso inseguimento con i carabinieri: arrestato

Nel corso degli ultimi giorni, i carabinieri della compagnia di San Severo, unitamente ai rinforzi del personale dell’11° Reggimento Puglia, hanno intensificato i servizi preventivi finalizzati al contrasto dei reati cosiddetti predatori, in particolare furti e rapine. Proprio grazie alla capillare presenza sul territorio degli equipaggi dell’Arma, il giorno di San Valentino i militari dell’Arma hanno notato un’autovettura sospetta percorrere a bassa velocità la Statale 16, riconoscendo il soggetto alla guida, già noto alle forze dell’ordine per pregresse vicende, che alla vista degli uomini in divisa ha repentinamente invertito il senso di marcia cercando di distanziarli.

A quel punto i carabinieri comunicavano alla centrale operativa la targa del veicolo, scoprendo che la stessa risultava oggetto di furto consumato il giorno prima a Montenero di Bisaccia, in Provincia di Campobasso. Nonostante l’invito a fermarsi, il conducente ha ingaggiato un pericoloso inseguimento ad alta velocità con le forze dell’ordine e quando è stato raggiunto, ha abbandonato il mezzo cercando di dileguarsi a piedi per i campi

Dopo un breve inseguimento gli uomini in divisa sono riusciti a bloccarlo. All’interno del veicolo c’era anche una centralina contraffatta e verosimilmente utilizzata per asportare il veicolo. L’uomo, identificato in Emiliano Di Cristino, classe ’71, veniva dichiarato in stato di fermo per il reato di ricettazione e successivamente tradotto presso il carcere di Foggia, mentre il veicolo veniva restituito ai legittimi proprietari.