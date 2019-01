Caos nel supermercato, donna sorpresa a rubare lancia ammoniaca contro due uomini: arrestato

Sorpresa a rubare in un supermercato, lancia ammoniaca e ferisce due responsabili. E’ quanto accaduto nella giornata di ieri, a San Severo, dove gli agenti del commissariato cittadino hanno tratto in arresto Angela Giuliani, 37 anni, senza fissa dimora.

Su segnalazione della sala operativa, gli agenti sono intervenuti in un supermercato, dove hanno trovato la donna che - con fare concitato - cercava di divincolarsi da un uomo che si mostrava sofferente, mentre un altro manifestava difficoltà respiratorie. Subito i poliziotti hanno percepito un odore nauseabondo, del tipo ammoniaca, che provocava senso di vomito.

Dal racconto dei due uomini (di cui uno era il responsabile del supermercato e l’altro addetto al servizio cortesia), è stato possibile ricostruire l’accaduto: la donna poco prima aveva preso una bottiglia di olio di oliva da uno scaffale e aveva tentato di guadagnare l’uscita senza pagarla. La donna era già stata sorpresa altre volte a commettere furti, pertanto i due hanno tentato di impedirne la fuga.

La donna però, dopo aver scaraventato a terra la bottiglia dell’olio, ha lanciato contro i due una bottiglia blu contente probabilmente acido. I due malcapitati sono rimasti quasi intossicati respirando il prodotto, che ha colpito uno dei due su un piede e all’occhio provocando irritazioni varie, tant’è che sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso.

La bottiglia lanciata conteneva ammoniaca 9%, liquido in grado si causare ustioni cutanee, gravi lesioni oculari e irritazioni alle via respiratorie se inalato. A carico della Giuliani vi era pendente un ordine di carcerazione in regime di arresti domiciliari, per un altro reato di rapina commesso ai danni di una donna. Provvedimento al quale non veniva dato esecuzione in quanto la stessa, su disposizione del Pubblico Ministero, è stata condotta presso la Casa Circondariale di Foggia.