Indossa due costumi da bagno e spera di farla franca nascondendoli sotto ai jeans: beccato all'uscita e arrestato

Ruba due costumi in un negozio e tenta di farla franca indossando la ‘refurtiva’ sotto ai jeans. Ma lo stratagemma non è passato inosservato per un 31enne pregiudicato di San Severo, arrestato ieri pomeriggio con l’accusa di furto aggravato.

L’arresto è avvenuto nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio. Gli agenti sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento per la segnalazione di un furto in atto.

L’uomo indicato è stato bloccato dopo aver superato la porta di uscita del negozio; sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato con i due costumi da bagno indossati, oltre ad un pantalone jeans appena sottratto. Dopo le formalità di rito il predetto è stato condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del rito per direttissima.