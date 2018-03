Furti natalizi negli esercizi commerciali di San Severo: finisce in carcere 32enne

Nell’ambito di un’attività predisposta per contrastare la criminalità diffusa, gli agenti del commissariato di polizia di San Severo, hanno tratto in arresto il pluripregiudicato Cristian Rendina, sanseverese classe 1985, accusato di aver commesso una serie di furti aggravati avvenuti in nella città dell’Alto Tavoliere lo scorso dicembre presso alcuni esercizi commerciali.

Nei confronti di Rendina - già agli arresti domiciliari per altro provvedimento - gravava un ordine di esecuzione di misura cautelare personale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Foggia a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Continuano serrati i controlli nell’area sanseverese a mezzo di pattuglie della Polizia di Stato del locale commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine al fine di assicurare una maggiore percezione di sicurezza da parte dei cittadini.