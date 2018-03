Ai domiciliari per spaccio, ma il viavai davanti casa insospettisce i militari: in camera aveva droga e contanti

I militari del Nucleo Operativo hanno arrestato a San Severo Marco Primavera di 23 anni. Da alcuni giorni i militari avevano riscontrato alcune segnalazioni relative ad un intenso via vai di persone presso l’abitazione del giovane sanseverese, già sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di sostanza stupefacente.

I Carabinieri hanno quindi deciso di procedere ad una perquisizione nei confronti del giovane. All’interno della sua camera, sono stati rinvenuti circa 100 grammi di marijuana e dosi di hashish, oltre al materiale per il confezionamento della sostanza, un bilancino di precisione e 400 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Il giovane è quindi stato dichiarato in arresto.