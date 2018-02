Nascondeva l’hashish nel box, ma il fiuto del cane antidroga lo incastra: arrestato

Nel corso di uno specifico servizio di attività info-investigativa, finalizzata al contrasto dei reati inerenti il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, Agenti della Polizia di Stato – Squadra Mobile 1^ Sezione San Severo, Reparto Prevenzione Crimine, affiancati dall’Unità Cinofila della Questura Bari, hanno arrestato Leonardo De Santis, 48enne sanseverese, per detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Alle ore 12.00 circa di ieri gli Agenti hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione e nel box di pertinenza dell’uomo rinvenendo, grazie all’indicazione fornita dal cane antidroga, occultati tra gli attrezzi da lavoro accatastati nel box, racchiusi in una sportina in plastica, 9 panetti di hashish, sigillati con nastro isolante di colore marrone, per un peso complessivo di grammi 3.703,00. L’uomo è stato condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.

Ancora una volta, l'operato investigativo degli uomini della Polizia di Stato ha permesso di sferrare un duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato di grave allarme sociale, a tutela e garanzia della cittadinanza.