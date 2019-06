Colpito da mandato di cattura europeo, era in un casolare abbandonato sulla statale 16: arrestato

Ieri, 22 giugno, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Polizia di San Severo e del Reparto Prevenzione Crimine, nel corso di un servizio di controllo e prevenzione del territorio, rivolto a contrastare i reati predatori commessi nelle aree rurali, hanno tratto in arresto un uomo di 23 anni, bulgaro, colpito da mandato di arresto europeo emesso in data 14.06.2019 dalle autorità bulgare. L’uomo è stato individuato dagli agenti, dopo varie ricerche, in un casolare abbandonato lungo la SS16.

Era ricercato, poiché condannato alla pena di un anno di reclusione per reato contro il patrimonio, commesso in Bulgaria nel luglio 2015. Il bulgaro, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere presso la locale casa Circondariale.