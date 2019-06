Urla e paura in strada: folle picchia donna con violenti pugni, la vittima è ricoverata in prognosi riservata

Aveva brutalmente aggredito una connazionale, costringendola al ricovero in prognosi riservata. Per il fatto, i carabinieri della Sezione Radiomobile di San Severo hanno arrestato un cittadino bulgaro di 34 anni, Genov Radoslav, censurato e senza fissa dimora.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, lo scorso sabato notte, aveva aggredito e preso a pugni una propria connazionale, quarantenne, anch’essa senza fissa dimora, per futili motivi. I carabinieri, nel corso del normale servizio di controllo del territorio nella zona commerciale di via Soccorso, erano stati richiamati dalle urla della donna e, giunti sul posto, avevano notato che l’uomo - in evidente stato di alterazione psicofisica - stava picchiando la donna.

Bloccato l'esagitato, i carabinieri hanno fatto intervenire un'ambulanza del 118, il cui personale, dopo aver prestato le prime cure alla donna, l'ha poi trasportata prima presso il locale nosocomio, e successivamente presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, dove è stata ricoverata, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, per gli accertamenti specialistici. L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Foggia.