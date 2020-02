Estrae coltello e colpisce anziano dopo un banale litigio: la vittima è in prognosi riservata, fermato l'autore

Al culmine di un litigio ha estratto un coltello e ha colpito un ultrasettantenne in strada. Per il fatto, gli agenti del Commissariato di San Severo hanno sottoposto al fermo di polizia giudiziaria un uomo 32 anni, pregiudicato, accusato dei reati di lesioni gravi e porto ingiustificato di arma.

L'episodio, lo ricordiamo, è avvenuto lo scorso 17 febbraio, in corso Garibaldi, San Severo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo aveva avuto un diverbio con una persona anziana; dalle parole si è passati alle vie di fatto e, nel corso della colluttazione, l'aggressore ha estratto un coltello a serramanico colpendo all'addome il malcapitato, per poi darsi alla fuga.

L'anziano, trasportato all'ospedale di San Severo in codice rosso, in serata fu sottoposto ad intervento chirurgico e si trova attualmente in prognosi riservata. Gli agenti hanno immediatamente avviato l’attività d’indagine: esaminando le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti in zona e acquisendo alcune testimonianze, sono riusciti a ricostruire l'esatta dinamica dei fattie ad individuare l'aggressore.

Il 32enne, poco dopo l'accaduto, è stato quindi intercettato ed accompagnato negli Uffici del Commissariato, dove gli agenti (che hanno recuperato anche il coltello utilizzato dal malfattore) lo hanno sottoposto a fermo, per aver messo in grave pericolo di vita un uomo anziano colpendolo con un coltello e lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.