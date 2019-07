Carabinieri irrompono in una masseria, si ritrovano tra piante di cannabis e droga a gogò: arrestato insospettabile

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un importante blitz antidroga a San Paolo Civitate.

Gli investigatori dell’Arma, nell’ambito di una mirata attività antidroga compiuta in provincia, hanno fatto “irruzione” in una masseria effettuando così un maxi sequestro di sostanze

stupefacenti.

In particolare, i militari hanno scoperto e così sottoposto a sequestro circa 500 Piante di cannabis indicata, oltre mezzo kg di marijuana, alcuni grammi di hashish e materiale idoneo per il confezionamento dello stupefacente.

La droga coltivata ed in parte già confezionata e frazionata per il successivo spaccio era nella disponibilità di un “insospettabile” 30enne, senza un’occupazione e sino a questo momento non noto alle Forze dell’Ordine.

Nonostante l’assenza di precedenti, dato l’importante quantitativo di sostanze stupefacenti rinvenuto, il PM di turno ha disposto direttamente la traduzione in carcere a Foggia del 30enne che, nei prossimi giorni, sarà sottoposto ad interrogatorio di convalida.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia stanno nel frattempo approfondendo gli elementi raccolti con tale arresto

per cercare di individuare eventuali altre posizioni di responsabilità od altri “livelli”.

Le indagini quindi proseguono nel massimo riserbo. L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze Stupefacenti su “piazza”, come del resto anche su “livelli” più strutturati, resta quindi una priorità operativa del Comando Provinciale CC di Foggia.