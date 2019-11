Carabinieri irrompono in una masseria e trovano un fucile rubato nel 2011: l'allevatore lo aveva nascosto sul tetto

Blitz dei carabinieri nella masseria, allevatore nasconde in tutta fretta un fucile (risultato rubato nel 2011) sul tetto. Arrestato in flagranza di reato.

Nella tarda mattinata di ieri, a San Nicandro Garganico, nel corso di un servizio di pattugliamento congiunto nelle zone rurali e boschive del territorio effettuato dai Carabinieri della locale Stazione con i colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia per il contrasto dei reati tipici in danno di coltivatori e allevatori, i militari hanno notato dei movimenti sospetti all’interno di una masseria in località Palmieri.

Avvicinatisi e qualificatisi, dopo aver identificato il proprietario, C.V., allevatore 39enne del posto già conosciuto, i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione. Durante le operazioni, l'uomo, pensando di non essere osservato, approfittando della concentrazione dei militari nelle loro attività, ha tentato di nascondere qualcosa sul tetto dell’abitazione, ma è stato però notato dai due carabinieri che erano stati lasciati appostati all’esterno della masseria.

Così è stato recuperato dal tetto un fucile semiautomatico cal. 12, con 41 cartucce dello stesso calibro a corredo, il tutto risultato denunciato dal proprietario presso il commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia come provento di furto in abitazione il 25 giugno 2011. L'arma ed il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale Foggia, a disposizione della Procura della Repubblica.

"Un'altra arma sequestrata a chi non aveva titolo a detenerla, né avrebbe mai potuto averne, a riprova di quanto diffuso e pericoloso sia, ancora oggi nonostante le decine e decine di arresti già eseguiti in questo campo, il fenomeno delle armi nelle mani sbagliate, soprattutto sul Gargano".