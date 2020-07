"Ho paura per i miei figli", terrorizzava gli agricoltori imponendosi per la raccolta olivicola: arrestato il 'Ras' delle Matine

Con minacce e prepotenza, imponeva sul territorio la propria egemonia nel settore della raccolta olivicola: 40enne arrestato per estorsione. Accade sul Gargano, a San Giovanni Rotondo, dove nel tardo pomeriggio di ieri i carabinierihanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta della procura della Repubblica di Foggia, a carico di Lazzaro Impagliatelli, 40enne del luogo con precedenti di polizia.

L’indagine, svolta sotto la direzione della procura dauna, ha avuto inizio nel mese di ottobre dello scorso anno, quando i carabinieri, grazie alle attività tecniche in corso per un'altra indagine erano venuti a scoprire una serie di soprusi posti in essere dal 40enne, in danno di alcuni proprietari di fondi agricoli.

L'indagato, con metodi arroganti, prepotenti ed intimidatori aveva creato, in località Matine, zona rurale particolarmente estesa a qualche chilometro di distanza dal centro di San Giovanni Rotondo, un clima di terrore, tanto da costringere il proprietario di un uliveto a ‘servirsi’ del suo operato per la raccolta delle olive presso il proprio fondo, disdicendo un precedente accordo già liberamente contratto con un altro operatore.

Particolarmente eloquenti sono poi apparsi i contenuti di alcune conversazioni captate durante le intercettazioni: “con l’estorsione non si scherza … ma è possibile che io devo avere paura di questo … il problema è che io ho paura per i miei figli”, come aveva confidato una delle vittime ad alcuni suoi parenti per spiegare il motivo per il quale si fosse affidato a costui per l'esecuzione di quel lavoro, peraltro eseguito solo in parte e non certo a regola d'arte, e che oltretutto aveva dovuto compensare con quasi il doppio del denaro rispetto a quanto pagato l’anno precedente allo stesso soggetto che aveva ora dovuto mandar via. Il 40enne è in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.