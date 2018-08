Nascondeva una calibro 7.65 e droga per 22mila euro in casa: arrestato

A seguito di predisposto servizio straordinario di controllo in area garganica, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Rotondo hanno tratto in arresto Michele Placentino, pregiudicato classe ‘89, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della criminalità locale, resosi responsabile di detenzione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di un’arma comune da sparo.

Il personale operante è intervenuto presso l’abitazione dell’arrestato situata nel centro cittadino, dove a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro una pistola marca 'Beretta' con matricola modificata calibro 7.65 e perfettamente funzionante, completa di caricatore; 5 “panetti” di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 0,5 kg; circa 0,5 kg di marijuana; una somma in denaro in contanti di 580 euro, provento dell’attività delittuosa,nonché materiale vario per pesare e confezionare lo stupefacente come alcuni bilancini di precisione.

Il tutto veniva sottoposto sequestro; la droga veniva inviata al Laboratorio Lass del Comando Provinciale di Foggia, che effettuava le analisi chimiche appurando che da quanto sequestrato sarebbe stato possibile ricavare circa 4.500 dosi per un valore economico al dettaglio di circa 22mila euro. Placentino è stato condotto presso la Casa Circondariale Foggia.