Se ne andava in giro con 300 grammi di 'coca' purissima nel furgone: 34enne incastrato al posto di blocco

In manette, a San Giovanni Rotondo, un 34enne di Cerignola. Dallo stupefacente sequestrato si potevano ricavare 1766 dosi, per un valore stimato di circa 70.000 euro. L’uomo è in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente