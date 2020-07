Trovati "micidiali ordigni esplosivi" nel garage di un 38enne: arrivano gli artificieri, l'arresto a San Giovanni Rotondo

Nascondeva “micidiali ordigni esplosivi” nel garage. Per questo motivo, i carabinieri di San Giovanni Rotondo, nei giorni scorsi, hanno arrestato un 38enne del luogo, con precedenti di polizia.

Nello specifico, i carabinieri, dopo aver individuato un garage situato nella zona periferica del paese, in uso all’uomo, hanno proceduto a una perquisizione del locale, nel corso della quale sono stati recuperati, occultati all’interno di una busta in plastica, ordigni micidiali ad effetti esplosivi e precisamente cinque congegni esplosivi improvvisati del tipo bomba carta, di forma cilindrica, del peso di circa 130 grammi ciascuno, oltre a cinque artifizi pirotecnici confezionati artigianalmente del peso complessivo di circa 50 grammi e nove stoppini passa fiamma.

A seguito di tale rinvenimento è stato necessario l’intervento del personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale carabinieri di Bari – artificieri antisabotaggio.

I militari, sulla scorta degli accertamenti effettuati rilevavano, in particolare, che i cinque ordigni esplosivi recuperati, così come assemblati, presentavano le caratteristiche di elevata potenzialità e “micidialità”, condizioni essenziali per procedere all’arresto in flagranza di reato secondo le disposizioni di legge.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, misura confermata dall’autorità giudiziaria in sede di udienza di convalida. Risponde di detenzione illegale di micidiali ordigni esplosivi.