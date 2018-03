Minaccia zio con un fucile rubato, vede i carabinieri e si dà alla fuga : arrestato

Nel pomeriggio di venerdì, a San Ferdinando di Puglia, i Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno tratto in arresto un incensurato del posto, M.L. classe 1982, per detenzione abusiva di armi e ricettazione. L’uomo aveva più volte minacciato lo zio per questioni di carattere economico, anche con un fucile.

I Carabinieri della Stazione di San Ferdinando, coadiuvati da quelli dell’Aliquota Radiomobile del NORM di Cerignola, per scongiurare conseguenze più gravi, sono immediatamente intervenuti presso la sua abitazione del 36enne, che però alla vista dei militari si è improvvisamente dato alla fuga nelle campagne circostanti. Dopo svariate centinaia di metri di inseguimento a piedi, è stato raggiunto e bloccato.

Con sé aveva un coltello a scatto e sei cartucce per fucile. Estesa la perquisizione anche presso l’abitazione e a tutte le pertinenze della stessa, in un ricovero di attrezzi è stato rinvenuto il fucile, risultato essere oggetto di un furto perpetrato nel 2004 a Cerignola, arma perfettamente compatibile con le cartucce calibro 12. M.L., su disposizione del P.M. di turno, è stato rinchiuso nel carcere di Foggia.