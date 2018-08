Sorpreso a minacciare e picchiare i genitori, si avventa contro i militari: arrestato 31enne

A San Ferdinando di Puglia i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato Francesco De Cillis, 31enne pregiudicato del posto.

I militari sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo dopo che il 112 era stato allertato per una violenta lite in atto proprio all’interno di quell’abitazione. De Cillis, alla vista dei militari, che lo hanno sorpreso a minacciare e ad usare violenza nei confronti dei genitori, si è barricato in casa, costringendo i Carabinieri a sfondare la porta temendo un gesto inconsulto.

Entrati nella stanza, il De Cillis si è avventato contro i militari, che non hanno potuto far altro che bloccarlo ed ammanettarlo. Gli immediati accertamenti hanno poi consentito di stabilire come il comportamento violento dell’uomo nei confronti dei propri genitori andasse avanti già da tempo. All’uomo, infatti, oltre alla resistenza a pubblico ufficiale è stato contestato anche il reato di maltrattamenti in famiglia e, pertanto, è stato rinchiuso nel carcere di Foggia.