Violenza in discoteca, scoppia rissa tra giovanissimi: diciottenne colpito con una coltellata

È accaduto in una discoteca in località Palombaro a Barletta. La lite, scaturita per futili motivi, è iniziata sulla pista da ballo per poi proseguire all'esterno del locale, dove un diciottenne di Cerignola è stato colpito con una coltellata all'addome da un coetaneo, Davide Daddato, barlettano di 18 anni