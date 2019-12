Ricettazione di mezzi rubati, blitz sulla Statale 16: arrestato titolare di un centro autodemolizioni

Nuovo provvedimento restrittivo per il titolare di una ditta di autodemolizioni per ricettazione di mezzi. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cerignola hanno arrestato Francesco Carosiello, 32enne di Cerignola, già noto alle forze dell’ordine.

Nei suoi confronti i militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, poiché ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Lo stesso, titolare dell’autorimessa autodemolizione “All Truck s.r.l.”, sita a Cerignola lungo la Statale 16 in direzione di Foggia, era già stato destinatario, lo scorso 13 febbraio, di una analoga ordinanza emessa dallo stesso gip perché il 22 ottobre dello scorso anno era stato sorpreso, all’interno dell’autodemolizione di sua proprietà, in possesso di un autocarro completamente smontato risultato provento di furto commesso due giorni prima nel comune di Francavilla al Mare.

E proprio il 13 febbraio scorso, in occasione dell’esecuzione del decreto, i carabinieri avevano rinvenuto un furgone Turbo Daily smontato, privo di targhe e di parte della carrozzeria, che da accertamenti era risultato di provenienza delittuosa. Il proprietario del furgone infatti ne aveva denunciato l’appropriazione indebita nel settembre 2018 da parte un soggetto a lui sconosciuto, che si era presentato come “Ciro”, gli aveva chiesto urgentemente il furgone in affitto per un trasporto cucine, per poi rendersi irreperibile, senza più restituire il veicolo, che era poi stato ritrovato, per l’appunto, il 13 febbraio scorso nell’autodemolizione “All Truck s.r.l.” di Carosiello, a Cerignola. Per questo motivo il GIP di Foggia, su richiesta della locale Procura, ha emesso nei confronti del 32enne cerignolano l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, eseguita alcuni giorni fa dai militari della Sezione Radiomobile di Cerignola.