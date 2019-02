Telecamere incastrano il finto cliente che ha picchiato e rapinato una prostituta: arrestato nell'abitazione dei genitori

Rintracciato e arrestato nel giro di 24 ore, il giovane che - fingendosi "cliente" di una prostituta colombiana - ha rapinato la malcapitata puntandole una pistola contro.

Gli agenti della squadra mobile di Foggia hanno eseguito il fermo di polizia giudiziaria a carico di Michele Loffredo, 26enne foggiano, accusato di rapina aggravata. Il giorno precedente, la donna che esercita attività di meretricio in un appartamento in città, ha denunciato la rapina subita all'interno della sua abitazione.

Subito dopo il fatto, la stessa ha contattato la polizia che ha immediatamente avviato le indagini da parte degli investigatori dell’Ufficio Antirapina e Antiprostituzione che, in meno di 24 ore, hanno consentito di risalire all’identità del rapinatore.

Ricostruita quindi la dinamica dell'accaduto: il giovane contattava telefonicamente la donna per una prestazione sessuale, ma una volta all’interno dell’appartamento della stessa, tirava fuori una pistola da sotto la giacca e la minacciava puntandola al viso per farsi di consegnare i soldi in suo possesso.

Per essere più convincente il rapinatore la strattonava e la malmenava, arrivando perfino ad armare la pistola. Il bottino risultava scarno: l’uomo portava via solo 15 euro e due telefonini, non prima di aver strappato i cavi del modem della rete internet, pensando fossero i cavi dell’impianto di sorveglianza che si trovava all’esterno.

Gli accertamenti esperiti tramite l’ascolto della vittima e la visione delle immagini delle telecamere, consentivano di risalire all’autore del gesto che nella stessa serata veniva fermato nei pressi dell’abitazione dei genitori e dopo le formalità di rito condotto alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.