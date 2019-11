Pazienti indotte a spogliarsi e palpeggiate, cinque violenze sessuali accertate: i motivi dell'arresto del radiologo

Cinque pazienti costrette a subire atti sessuali durante una visita o controllo medico. Abusi perpetrati dal 2004 al 2019, l’ultimo dei quali (e l’unico) denunciato agli agenti del Commissariato di Manfredonia.

Dalla querela presentata dalla paziente, polizia e procura hanno ricostruito altri quattro casi a ritroso nel tempo che accusano, per i medesimi abusi, il dirigente medico della Radiologia dell’ospedale ‘De Lellis’ di Manfredonia, il 62enne Nicola Bisceglia, ora agli arresti domiciliari.

Come emerso dalle indagini, l’uomo - abusando dell rapporto di dipendenza psicologica paziente/sanitario - avrebbe costretto le pazienti a subire atti sessuali contro la loro volontà. In particolare, il medico, in alcuni casi prospettava la possibile sussistenza di patologie che in realtà erano inesistenti, e ciò al fine di provocare uno stato di choc tale da rafforzare l’affidamento in lui da parte delle pazienti. Con tali espedienti induceva le donne a spogliarsi, approfittando per palpeggiarne i seni e i glutei o sfregando i propri genitali sui loro corpi.

In alcuni casi, quasi come se si trattasse di una vera e propria visita ginecologica, le toccava nelle parti intime anche penetrandole con le dita, lì dove invece le pazienti si erano a lui rivolte per eseguire accertamenti su parti corporee del tutto diverse come una spalla, l’addome, lo sterno e, in un caso, addirittura un tallone. Il dirigente medico è ora agli arresti domiciliari su ordinanza cautelare che dispone anche il divieto di esercitare la professione medica per sei mesi.