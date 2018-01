Spinge la moglie giù per le scale e la picchia in presenza dei figli minori: arrestato marito violento

Nella tarda serata di ieri, a Peschici, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 39enne del luogo, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari, intervenuti presso l’abitazione di una coppia di coniugi a seguito di una segnalazione per lite in famiglia, hanno accertato l’aggressione perpetrata dall’uomo ai danni della moglie, che era stata scaraventata da una scala interna al loro appartamento. Dalle successive verifiche, si è accertato che la donna fosse vittima da tempo delle prevaricazioni del marito, ma che aveva preferito non denunciare per non compromettere il matrimonio e scongiurare eventuali ritorsioni.

All’ennesimo litigio, però, ha preso coraggio e ha denunciato ai carabinieri il comportamento aggressivo e violento dell’uomo. Dal racconto della vittima è così emersa una situazione conflittuale che andava avanti da mesi, caratterizzata da reiterate aggressioni fisiche e minacce, anche in presenza dei figli minori. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Foggia, mentre la donna per l’aggressione subita ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.