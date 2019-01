Terrore in casa, prende a bastonate la moglie perché si rifiuta di fare sesso. Poi la minaccia shock: "Ti uccido"

Pretendeva di avere rapporti sessuali con la moglie. In caso contrario, rispondeva con botte e minacce. Così, un 72enne di Orta Nova è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Foggia, su ordine di custodia cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Foggia.

L'accusa è di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. In particolare, l’uomo - coniugato da più di dieci anni con la donna vittima dei maltrattamenti - pretendeva di avere rapporti sessuali anche quando la donna non voleva, costringendola con la forza, in un’occasione picchiandola con un bastone e minacciandola che l’avrebbe uccisa.

La donna, per sfuggire al marito, si è rifugiata a casa di un’amica. In un’altra circostanza, la stessa è stata colpita con un pugno in testa dal marito sempre per costringerla ad avere un rapporto sessuale. In un'altra occasione era stata costretta a fuggire dalla finestra perché il marito l’aveva chiusa a chiave nell’appartamento.

La condotta dell’uomo era diventata minacciosa e violenta da circa due anni. Poi gli ultimi episodi ancora più eclatanti, avvenuti tra marzo e aprile 2018, hanno portato la donna a denunciare lo stato di persecuzione subita. A seguito dell'arresto, il 72enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.