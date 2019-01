Paura tra i passanti, estrae un coltello e intima a un uomo di consegnargli il denaro: arrestato

Intorno alle 13 di ieri, nel corso del servizio di controllo del territorio nella centralissima piazza Europa, una pattuglia della Stazione Carabinieri di San Giovanni Rotondo ha bloccato un corpulento extracomunitario che davanti ad alcuni passanti stava aggredendo un altro uomo di colore.

A seguito dell'immediata perquisizione sul posto dell'aggressore, poi identificato in Edwin Osaguona, nigeriano classe 1985 regolarmente residente a Lucera ma già con numerosi precedenti penali e di polizia per svariati reati sia contro la persona che il patrimonio, gli è stato trovato addosso un coltello, con il quale aveva poco prima minacciato la vittima, un suo connazionale del '79, bracciante agricolo anch'egli regolare sul territorio nazionale.

Quest'ultimo, infatti, una volta in caserma, ha dichiarato di essersi casualmente incontrato con il 33enne e che, come era accaduto in passato, aveva preteso che gli consegnasse il denaro che aveva con sé, sostenendo di avere un credito nei suoi confronti.

Al termine degli accertamenti del caso, i carabinieri della città di San Pio hanno quindi proceduto all'arresto in flagranza per estorsione aggravata e continuata, oltre che per il possesso del coltello, traducendolo presso il carcere di Foggia a disposizione della Procura della Repubblica.

Nei suoi confronti, inoltre, per la gravità dei reati commessi e per la palese refrattarietà al rispetto della Legge, sono state avviate le pratiche per il rimpatrio.