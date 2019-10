Ferisce il fratello con una coltellata alla caviglia, poi lo 'sequestra' in bagno e scappa: arrestato

Un violento litigio in famiglia che poteva trasformarsi in tragedia. E' quello avvenuto ieri mattina, nel centro storico di Monte Sant'Angelo, dove i carabinieri sono dovuti intervenire per sedare un litigio che stava prendendo una brutta piega.

Protagonisti della vicenda, due fratelli del posto, di circa 40 anni. Ad allertare i militari era stato uno dei due che, nel parapiglia generale, è rimasto ferito con una coltellata ad una caviglia, ed era stato poi chiuso a chiave in bagno, insieme al padre non deambulante. Secondo il racconto della vittima, tra i due sono volate parole grosse poi uno dei due ha estratto un coltello a serramanico, col quale ha ferito il fratello prima di scappare. Lo stesso è stato poi rintracciato in serata dai militari e sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio.