Non rispetta prescrizioni: finisce in carcere 28enne vicino a soggetti del clan Li Bergolis

Si aprono le porte del carcere per il 28enne Giulio Guerra, pluripregiudicato di Monte Sant'Angelo ritenuto vicino a importanti soggetti appartenenti al clan mafioso li Bergolis. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione.

Resosi responsabile nel tempo di svariati gravi reati, per lo più rapine, questa volta è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso negli ultimi giorni del 2017 dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano – Ufficio Esecuzioni Penali, per il quale lo stesso deve espiare una pena residua definitiva pari a due anni, tre mesi e cinque giorni di reclusione, oltre al recupero di una multa pari a 3.300 euro per svariati reati commessi nel 2008 nel comune di San Genesio ed Uniti (PV), tra i quali due concorsi in rapina a mano armata, consumate il 30 maggio 2008 ed il 1 ottobre 2008, sempre nel piccolo comune pavese.

Inizialmente ammesso al beneficio dell’affidamento in prova, infatti, il ragazzo, a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni imposte e puntualmente documentate e riferite dagli uomini dell’Arma, è stato raggiunto da un nuovo provvedimento di revoca del beneficio emesso dalla stessa Autorità Giudiziaria concedente, in virtù del quale è stato arrestato e, al termine delle formalità, accompagnato presso il carcere di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, dove deve espiare una pena residua di reclusione sino al 09.04.2020.