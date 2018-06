Finto incidente e finto avvocato: smascherato l'imbroglione che truffava gli anziani

La truffa si è consumata a Monopoli nel 2016, ma l'uomo denunciato a piede libero dopo una complessa attività di indagine rende bene l'idea del modus operandi degli imbroglioni, nel mirino dei quali sono finiti anche decine di anziani di Foggia e provincia.

Due anni di attività di indagine hanno portato la polizia a smascherare il finto avvocato. Era accaduto che una anziana donna di Monopoli, nel mese di gennaio del 2016, avesse ricevuto una chiamata da un uomo che si spacciava per “avvocato” informandola del fatto che il figlio avesse avuto un incidente stradale

Alla donna, il finto avvocato aveva prospettato dei problemi se non avesse provveduto a racimolare del denaro contante o addirittura dell’oro al fine di risolvere velocemente i guai giudiziari del figlio, che nel frattempo veniva indicato essere ricoverato in ospedale. Mentre la donna cercava di raccogliere tutto l’oro in suo possesso per consegnarlo in fretta e furia ad un “segretario”, rientrava in casa il marito in compagnia del figlio; la truffa quindi non si concretizzava ma la signora sporgeva comunque denuncia in commissariato.

L’attività del Settore Anticrimine della Polizia di Monopoli si concentrava sulle modalità con cui la donna era stata contattata. Emergeva che l’utenza utilizzata faceva capo alla città di Napoli, mentre l’emissario, che si trovava invece a Monopoli, era un pluripregiudicato napoletano di 29 anni,pronto ad incassare le commissioni. Lo stesso personaggio era stato coinvolto anche nell’operazione denominata 'Sciacallo' condotta dalla Polizia di Stato a La Spezia. Sono in corso indagini per identificare i complici convolti nella truffa fuori regione.