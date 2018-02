Arrestato minorenne a Foggia: è accusato di estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia

Martedì mattina gli agenti della Divisione Anticrimine della locale Questura di Foggia hanno tratto in arresto un minorenne per estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia. Nel corso di una preordinata attività di Polizia Giudiziaria, gli agenti dell’ufficio minori della Divisione Anticrimine, hanno rintracciato il minorenne sul quale gravava il provvedimento di ordine di applicazione di misura cautelare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari con il quale è stato disposto il collocamento dello stesso presso una comunità di recupero. Al termine delle formalità di rito il minore è stato condotto presso la Comunità a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.