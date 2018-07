Auto di lusso, campi di golf e truffe: arrestato Marco Russo, ex patron del Foggia Calcio

Continuava a fare una vita da nababbo, tra campi di golf, ville e auto di lusso. Ostentava la sua ricchezza, nonostante una condanna definitiva della Cassazione a quattro anni, tre mesi, e otto giorni. E' stato arrestato a Milano dai carabinieri della Squadra Catturandi, che dal mese di maggio avevano preso in mano il caso.

In manette è finito Marco Russo, che fino a poco tempo prima si vendeva come "mago della finanza", con l'ufficio nella centralissima via Durini di Milano. Già patron del Foggia Calcio, l'uomo è stato beccato proprio per reati di tipo finanziario. L'uomo, toscano di 48 anni, divideva il suo tempo tra l'Italia e la Spagna. In questi mesi la polizia di Madrid ha cercato a lungo di rintracciarlo, con appostamenti in quella che doveva essere la sua residenza, senza successo. Il nome di Russo - coinvolto in diversi procedimenti penali e già con alcune condanne per truffa, guida in stato di ebbrezza, associazione a delinquere e ricettazione - era venuto alla ribalta in varie occasioni: per aver abusato abbondantemente del programma Corel Draw, grazie al quale ricreava perfettamente titoli bancari della Royal Bank of Scotland o Deutsche Bank che poi spacciava per originali.

Quando da Madrid arriva ai carabinieri la notizia di una sua partenza definitiva, i carabinieri capiscono che l'uomo potrebbe trovarsi dalla compagna a Milano. Lo confermano le ricerche presso le compagnie aeree. Russo ha fatto il biglietto con il proprio nome. Seguendo testimonianze e 'soffiate' delle sue tante vittime, i militari lo trovano dopo tre giorni di appostamenti all'interno di un appartamento in zona corso Buenos Aires. Non ha opposto resistenza e, diversamente da quanto avrebbe sperato, il giudice decide di mandarlo direttamente nel carcere di San Vittore. In attesa di un definivo trasferimento a Opera o Bollate.

Russo salì alla ribalta già nell'estate del 2001 (quando era patron del Foggia calcio) quando finì in carcere nell'ambito di una inchiesta sul riciclaggio di denaro sporco.