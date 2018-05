Carabiniere vede incidente e interviene, vittima estrae pistola e gliela punta in faccia: arrestato

Episodio increscioso lunedì mattina a Novegro, frazione di Segrate; protagonista in negativo un foggiano di 59 anni, che ha tirato fuori una pistola pronta a sparare e l'ha puntata in faccia ad un carabiniere, che si era fermato con l'intenzione di soccorrerlo per via di un incidente.

Come riporta MilanoToday.it, due carabinieri della Compagnia di Cassano D'Adda stavano accompagnando in tribunale la testimone di un processo, quando hanno assistito all'incidente di due persone a bordo di uno scooter 125 nei pressi di una rotonda di Novrego, frazione di Segrate.

Quando i militari dell'Arma della stazione di Cernusco sul Naviglio si sono fermati per prestare i primissimi soccorsi, uno dei due è scappato facendo perdere le tracce, mentre l'altro ha tirato fuori l'arma con la quale ha minacciato il carabiniere

Solo l'intervento del collega - il comandante della stazione - ha evitato che le cose degenerassero. I due militari, al termine di una colluttazione, hanno disarmato e arrestato l'uomo. Si tratta, appunto, di un foggiano 59enne, con precedenti per droga e furto.

Dopo l'arresto, addosso al 59enne sono state trovate due confezioni con sei proiettili ciascuna. La pistola, una Berretta 7.65 con la matricola abrasa, aveva sei colpi nel serbatoio e uno in canna. L'uomo è accusato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e possesso di arma illegale, oltre ad essere indagato per ricettazione, lo scooter infatti era stato rubato in città il 4 maggio. Il sospetto, spiegano i militari che stanno dando la caccia al complice fuggito in direzione Milano, è che la coppia stesse andando a fare una rapina.