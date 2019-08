Omicidio a Margherita di Savoia: arrestata la moglie di Pizzi, gli ha reciso la giugulare con un coltello

E' stata arrestata dai carabinieri, con l'accusa di omicidio, la donna che nel primo pomeriggio di ieri ha ucciso l'ex marito, Nicola Pizzi, con una coltellata alla gola, sferrata al termine dell'ennesimo litigio.

La tragedia si è consumata in strada, in via Frontino, ma la situazione era già degenerata prima, nell'appartamento della donna, dove era scoppiato l'ennesimo litigio tra i due. E' qui che la donna, Maria Ripalta Montinaro, di 48 anni, ha impugnato un coltello da cucina con il quale di lì a poco avrebbe ucciso l'ex marito, di 5 anni più grande.

Immediato l'intervento del 118, ma l'uomo è morto durante il trasporto in ospedale a causa della grave emorragia provocata (una coltellata ha reciso la giugulare). Pizzi era titolare di una impresa specializzata nella riparazione di caldaie. La donna è stata fermata subito dopo il fatto dai militari dell'Arma e accompagnata in caserma, dove è stata ascoltata dal sostituto procuratore di Foggia, Rossella Pensa.

La coppia, separata da tempo, aveva due figli (entrambi maggiorenni). Nonostante i continui litigi, non risulta che tra i due vi fossero mai state denunce o azioni legali. Al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Cerignola, i filmati delle telecamere di sicurezza situate lungo in via Frontino, che potranno fornire agli inquirenti gli ultimi tasselli mancanti circa la dinamica dell'accaduto.