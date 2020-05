A volto coperto e arma in pugno rapina farmacia e fugge con 600 euro: polizia arresta responsabile, ha 21 anni (e già precedenti)

Da solo, volto travisato e arma in pugno, ha messo a segno una rapina in farmacia, fuggendo con l’incasso della serata (circa 600 euro). Per gli agenti del commissariato di Lucera, il responsabile del colpo è un giovane di 21 anni, pluripregiudicato, arrestato lo scorso due maggio.

A suo carico, infatti, i poliziotti lucerini hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Foggia, in quanto ritenuto responsabile di una rapina consumata ai danni di una farmacia della cittadina federiciana. Nel dettaglio, i fatti risalgono allo scorso 18 marzo, quando in serata, il rapinatore ha fatto irruzione nell’attività facendosi consegnare l’incasso pari a circa 600.

L’intervento tempestivo della polizia e gli immediati accertamenti, coordinati e diretti dalla procura – tra cui l’acquisizione ed elaborazione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona – hanno permesso di ricostruire i momenti precedenti e successivi alla rapina. Pertanto, piccoli frammenti di immagini hanno indirizzato gli investigatori ad approfondire le indagini nei confronti del soggetto individuato.

Recuperati anche alcuni capi di abbigliamento che il giovane ha utilizzato per commettere la rapina. Sono in corso, da parte della squadra investigativa del commissariato di Lucera, ulteriori approfondimenti al fine di individuare eventuali complici nonché il coinvolgimento del 21enne in altri episodi messi a segno negli ultimi mesi sempre a Lucera.