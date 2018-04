Catturato Russo: il noto esponente della criminalità ortese era in una camera d’albergo con documenti falsi

I militari della Compagnia di Barletta, unitamente a personale della Stazione Carabinieri di Orta Nova, hanno arrestato in una camera d’albergo di Barletta il catturando Leonardo Russo, 42enne, nativo di Foggia ma residente a Orta Nova, con precedenti penali. I Carabinieri erano sulle sue tracce da circa un mese e mezzo ossia da quando era sfuggito alla cattura in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Foggia, dovendo scontare nove mesi di reclusione per varie condanne inerenti la violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e furti.

All’albergatore, per registrarsi, l’uomo aveva fornito un documento d’identità falso, risultato oggetto di smarrimento. Al momento dell’arresto RUsso era nella camera d’albergo in compagnia della moglie e non ha opposto alcuna resistenza.

Russo Leonardo è noto alle cronache giudiziarie in quanto facente parte di un sodalizio criminale con base ad Orta Nova e nell’intera provincia di Foggia, specializzato nei furti in appartamento, rapine ed estorsioni, spaccio di stupefacenti ed armi, scoperto e smantellato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia nel marzo del 2017 nell’operazione Octopus che ha portato all’arresto di 15 persone. In quell’indagine il Russo risultava il leader del sodalizio criminale tra i cui componenti figuravano, con un ruolo di primo piano, Francesco Gaeta e il fratello Andrea, elementi di spicco dell’omonimo gruppo criminale operante in Orta Nova.

Dopo la notifica del provvedimento, Russo è stato tradotto presso la casa circondariale di Trani, dove, oltre a scontare la pena, dovrà rispondere del reato di ricettazione e possesso di documenti d’identità falsi.