Uomo ferma polizia in viale Ofanto: “Sono stato derubato”. Ladro inseguito e bloccato

Erano circa le 12.30 quando un uomo ha fermato una pattuglia della polizia in viale Ofanto sostenendo che un soggetto gli aveva rubato il borsello che era nell’auto in servizio in uso alle guardia zoofile e che il ladro, indicato con la mano dalla vittima, stava scappando in direzione di via Pisacane e piazzale San Giuseppe.

A supporto degli agenti è giunta una volante, che dopo un breve inseguimento è riuscita a bloccare e ad ammanettare il ladro. Alfonso D’Atri, pregiudicato foggiano classe 1975, è stato trovato in possesso, oltre che del borsello asportato poco prima dal veicolo e restituito subito al proprietario, anche di un altro oggetto con dentro i documenti di un’altra persona, di provenienza furtiva.

L’uomo è stato condotto presso la locale casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia. “Ancora una volta, l’immediato intervento della Polizia di Stato in risposta alla richiesta del cittadino, ha permesso di assicurare il reo alla giustizia recuperando l’intera refurtiva”