Inseguimento da film sulla Statale 16, poi calci e pugni agli agenti: arrestato (era ricercato)

Ingaggia pericoloso inseguimento con la polizia, poi si scaglia contro gli agenti colpendoli con calci e pugni. E' accaduto lo scorso 19 novembre, a Cerignola, dove gli agenti del commissariato cittadino hanno arrestato un 27enne senegalese per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nel dettaglio, nel transitare lungo la Statale 16 - direzione Foggia, gli operatori della 'Volante' avevano notato un’autovettura con targa polacca con un soggetto di colore alla guida che, alla vista degli operatori, nascondeva il viso con il cappuccio della felpa indossata. Gli agenti hanno deciso, quindi, di procedere ad un controllo, ma l'uomo invece di fermarsi ha ingranato la marcia, ingaggiando un pericoloso inseguimento.

Il fuggitivo zigzagava tra le autovetture, creando pericolo per gli altri utenti della strada. Dopo alcuni chilometri, si è diretto verso il comune di Stornara, immettendosi in diversi tratturi interpoderali. Ad un certo punto, ha abbandonato il mezzo ancora in marcia e si è dato alla fuga a piedi inseguito da uno degli agenti che, dopo alcuni metri, è riuscito a bloccarlo.

L’uomo ha opposto un’attiva resistenza contro l’agente, colpendolo con pugni e calci per liberarsi dalla presa, cosa che non riusciva in quanto, con l’aiuto dell’altro agente, è stato finalmente bloccato. L’agente colpito ha riportato ferite giudicate guaribili in 4 giorni. I successivi accertamenti hanno permesso di accertare che l’uomo era da ricercare perché gli era stato revocato il permesso di soggiorno. Pertanto, l’uomo, su disposizione del P.M. di turno, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Foggia.