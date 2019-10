Forza posto di blocco, ma durante la fuga si schianta contro lo spartitraffico: arrestato

Ignora l'alt della polizia e ingaggia un inseguimento con la 'Volante', terminato solo qunado il mezzo ha impattato contro lo spartitraffico.

E' successo lo scorso lunedì mattina, a Cerignola, dove gli agenti del commissariato ofantino hanno arrestato un giovane del posto, classe 1995, pregiudicato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, il personale in servizio di volante, nel procedere in direzione del campo sportivo di Cerignola, notava un’autovettura di grossa cilindrata il cui conducente, vista l’attenzione rivoltagli da parte di uno dei componenti della volante, accelerava l’andatura, nonostante, a mezzo di segnali di emergenza luminosi e visivi, gli venisse imposto l’Alt Polizia.

L’inseguimento proseguiva a folle velocità e terminava soltanto quando il conducente dell’autovettura inseguita, imboccando la S.S.16 bis colpiva, con il pneumatico anteriore un cordolo spartitraffico. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.