Custodiva la droga in un nascondiglio con allaccio alla rete elettrica abusivo: fermato 52enne

La Stazione Carabinieri di San Marco in Lamis, nella mattinata di martedì scorso, nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio con l'ausilio di personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, ha tratto in arresto un 52enne pregiudicato di San Marco in Lamis.

L’arresto è giunto a seguito di una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, all’interno di un piccolo nascondiglio ricavato lungo il vicolo adiacente, che lo stesso aveva arbitrariamente chiuso e reso, di fatto, una propria pertinenza; nel corso del controllo i Carabinieri hanno rinvenuto una cartuccia cal. 45, classificata munizione da guerra, 7 grammi circa di marijuana e uno di cocaina. Durante le operazioni, inoltre, i militari hanno notato che il collegamento alla rete elettrica era del tutto abusivo. A seguito dell'intervento di personale specializzato si è potuto accertare il furto a danno del fornitore, stimato in circa 1500 euro.

L’uomo, al termine delle operazioni di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari.