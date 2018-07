Ruba auto ma non fa i conti con il dispositivo satellitare: polizia interviene e lo arresta in flagranza di reato

Domenica mattina gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volanti hanno tratto in arresto Luigi Croce, foggiano classe 1972, per furto aggravato di autovettura.

Il furto e l'arresto

Personale delle Volanti, su segnalazione della sala operativa - che dava nota che la centrale operativa Viasat aveva ricevuto segnale dal dispositivo satellitare di autovettura in movimento per probabile furto di una Fiat Punto di colore grigio - giungeva tempestivamente in via Taranto, al civico 80. Nell’immediatezza veniva individuata l’auto segnalata con a bordo un uomo intento ad armeggiare nella parte sottostante lo sterzo.

L’arrestato è stato trovato ancora in possesso di un cacciavite mentre nell’auto sono stati rinvenuti altri attrezzi utilizzati per il furto posti sotto sequestro; la Fiat Punto presentava il nottolino portiera anteriore forzato, il blocco accensione divelto e le parti elettriche manomesse. L’autovettura veniva riconsegnata al proprietario, mentre il ladro arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.