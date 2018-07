Ladri in casa, padre e figli lanciano l'allarme: polizia arresta 44enne

Dovrà rispondere dei reati di furto e lesioni personali il 44enne foggiano, arrestato la scorsa notte dagli agenti del Reparto Volanti della questura di Foggia. L'uomo - Giuseppe Procaccini - è stato sorpreso dalla polizia dopo essere fuggito, insieme ad un complice, da un appartamento di Borgo Tavernola, dove era stata segnalata la presenza di ladri.

Infatti, poco prima, a seguito della segnalazione di “allarme intrusione”, il proprietario dell'abitazione e i suoi due figli si sono precipitati presso la propria l’abitazione, dove hanno notato scappare due persone. Ne è nato un inseguimento per le campagne, in seguito al quale un uomo successivamente identificato per Procaccini è stato fermato. Lo stesso, nel tentativo di guadagnare la fuga, non ha esitato a strattonare uno degli inseguitori.

Nell’abitazione,è stata evidenziata la forzatura della porta d’ingresso e di quella interna nonché la presenza di oggetti di proprietà della famiglia già pronti per essere asportati. Il 44enne, assolte le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima su disposizione del Pubblico Ministero della locale Procura.