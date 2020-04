Furti seriali in luoghi sacri, nel mirino le chiese di Lucera: ladro incastrato dalle telecamere

Preso il famigerato 'ladro delle chiese' in azione a Lucera. L'uomo, nel periodo compreso tra novembre 2019 e gennaio 2020, aveva messo a segno numerosi colpi in diversi edifici religiosi del centro storico di Lucera, in cui era riuscito ad asportare somme in danaro e oggetti di valore.

In tutte le circostanze l’uomo, un 48enne residente in città e già noto per aver commesso in passato reati analoghi, non si era reso conto delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno delle chiese e nelle vie adiacenti.

I filmati sono stati così raccolti dai carabinieri, che li hanno esaminati attentamente arrivando all’identificazione del malfattore e raccogliendo così tutte le evidenze necessarie a inchiodarlo alle sue responsabilità.

Nel tardo pomeriggio di ieri, infine, è giunto il provvedimento restrittivo a suo carico, anche in questo caso emesso dal gip all’esito di attività di indagine coordinate e dirette dalla procura di Foggia: il 48enne è stato dunque trasferito al carcere del capoluogo dauno.