VIDEO - Distrugge il finestrino di un'auto e si allontana con nonchalance: 36enne di Foggia incastrato dalle telecamere

Ha notato il proprio veicolo danneggiato e ha sporto denuncia in Questura. A quel punto la polizia scientifica ha acquisito le immagini delle telecamere posizionate in quella strada e gli agenti del nucleo antidegrado della polizia locale hanno individuato in un soggetto di 36 anni residente a Foggia, l'autore dell'atto vandalico.

E' successo a Vicenza. Ad incastrarlo la corporatura ma soprattutto l'abbigliamento. L'uomo, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e senza occupazione lavorativa, è stato denunciato e colpito dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune con divieto di ritorno per anni tre.