In giro con 100 grammi di hashish pronti da smerciare ad Halloween: arrestato foggiano a Roma

Foggiano arrestato a Roma, 'beccato' dai carabinieri con 100 grammi di hashish pronti per essere ceduti.

E' successo nella notte di Halloween, quando - come riporta RomaToday.it - il contrasto allo spaccio di stupefacenti è stato potenziato in tutta la Capitale. Nell'ambito dei controlli, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 47enne originario della provincia di Foggia, ma residente a Roma, trovato in zona Tiburtino con 100 grammi di hashish pronti per essere smerciati.