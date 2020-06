Paura in banca, armati irrompono nell'istituto ma arriva la polizia: preso foggiano in trasferta ma è caccia ai complici

Paura in banca, per una rapina messa a segno in mattinata in danno della filiale Bpm di via IV Novembre, a Verona. La polizia giunta sul posto ha fermato un foggiano di 45 anni, con precedenti, mentre altri due rapinatori sono riusciti a scappare.

Il fatto è successo intorno alle 10.30 del mattino: a lanciare l'allarme è stata una dipendente dell'istituto di credito, che è riuscita ad avvisare un collega di un'altra filiale, il quale ha allertato il 113. Sul posto si è precipitata la polizia che è riuscita ad arrestare uno dei rapinatori, mentre per gli altri due complici è scattata la caccia all'uomo.