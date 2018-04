La Juve perde e si ubriaca, poi aggredisce carabiniere e gli sferra due pugni in faccia: arrestato

E’ stato arrestato per violenza, resistenza, lesione a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, processato per direttissima ieri e condannato a otto mesi di reclusione (pena sospesa), il 61enne foggiano ma residente a Francavilla che al termine della gara persa dalla Juventus contro il Real Madrid, si è reso responsabile di una violenta aggressione nei confronti dei carabinieri. Lo riporta ChietiToday

All’uomo – che ha sostenuto di non ricordare nulla del grave episodio – evidentemente non è andata giù la sconfitta della sua squadra del cuore: ha bevuto così tanto che quando è stato fermato dalla pattuglia del 112 mentre rientrava a casa in auto, ha reagito male inveendo contro i militari del Nor di Chieti. Nei confronti di uno di loro ha sferrato due pugni al volto. Oltre alle manette, per l’uomo è scattato il ritiro di patente, una multa e il sequestro dell'auto.