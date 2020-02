Droga sul Frecciarossa, foggiano viaggiava con ecstasy e chetamina nello zaino (e una 100 euro falsa): arrestato

Pasticche di ecstacy e confezioni di chetamina nello zaino, arrestato 29enne foggiano in viaggio sul Frecciarossa Torino - Lecce.

Il giovane, come riporta l'AdnKronos, è stato arrestato dagli agenti della Polfer di Vercelli per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Il giovane, residente del Foggiano, era stato notato dagli agenti di polizia sui vagoni; il suo atteggiamento insofferente ai controlli ha insospettito i poliziotti che, una volta raggiunta la stazione di Milano Centrale, lo hanno accompagnato negli uffici per un controllo.

La perquisizione ha spiegato il motivo di tanta insofferenza: nello zaino, i poliziotti hanno trovato 12 pasticche di ecstacy, 33 confezioni in carta contenenti chetamina, una bustina di marijuana e 28 involucri contenenti sostanza da taglio.

Lo stesso, inoltre, portava al seguito Iun taglierino, un coltellino e una chiave tripla in dotazione al personale delle Ferrovie dello Stato, oltre a una banconota da 100 euro contraffatta. Per questo motivo, il foggiano è stato anche denunciato per possesso di armi da taglio e detenzione di banconota falsa.