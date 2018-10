Aggrediti, agenti gli spruzzano spray urticante ma in Questura prende a calci e pugni commissario e poliziotti

Forte della sua prestanza fisica, D.N.D., pluripregiudicato foggiano di 37 anni, ha aggredito e causato lesioni ai poliziotti che tentavano di tenerlo a bada.

Ieri le Volanti sono intervenute in corso Umberto dove le numerose chiamate al 113 segnalavano un soggetto assai molesto. Appena individuato, il foggiano ha tentato di sottrarsi al controllo allontanandosi e urlando all’indirizzo dei poliziotti.

Quando gli agenti si sono avvicinati per identificarlo, l'uomo ha iniziato a divincolarsi con violenza, tando da spingere gli uomini in divisa a spruzzargli dello spray alla capsicina, riuscendo così a contenerlo e ad accompagnarlo in Questura, dove gli veniva somministrato “l’antidoto” per interrompere gli effetti allo spray urticante.

Appena riacquistata la vista, il fermato si è scagliato contro i presenti prendendoli a calci e pugni, causando lesioni personali al commissario, accorso per capire cosa stesse accadendo, e ad altri due poliziotti

E' stato quindi arrestato in attesa del giudizio per direttissima.