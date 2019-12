Uomo accoltellato in piena notte, è grave: fermata foggiana, avrebbe agito con altre due persone

Due persone, un uomo di Cassino e una donna di Foggia, sono stati fermati per il tentato omicidio di Bruno Pinchera, l'uomo accoltellato di notte, lo scorso 17 dicembre, a Cassino. L'uomo, di 36 anni, era arrivato al pronto soccorso con profonde ferite da taglio all'addome ed alla schiena.

Come riporta FrosinoneToday.it, l'uomo potrebbe essere stato aggredito per vendetta (ipotesi ancora tutta da verificare). Il ferito, ai medici del pronto soccorso, ha riferito di essersi provocato le lesioni in maniera autonoma mentre si trovava a casa ma i tagli non potevano essere compatibili con quelle causate da un incidente domestico. Per questo motivo gli stessi medici del 'Santa Scolastica' hanno deciso di allertare i carabinieri. Il 36enne trasportato d'urgenza in sala operatoria è stato successivamente trasferito in una struttura attrezzata, a Roma. La sua prognosi è riservata.

La notizia inizia a fare il giro della città

I carabinieri del Norm della Compagnia di Cassino hanno parzialmente ricostruito l'accaduto ma per far questo è stato necessario ascoltare diversi testimoni. Intanto si teme la faida familiare. Un parente del giovane ferito sulla sua bacheca Facebook ha lanciato un chiaro messaggio di minaccia molto probabilmente rivolto agli autori dell'aggressione. A conclusione dell'attività di indagine i carabinieri hanno fermato Alessio Di Silvio di Cassino del 1998 e Noemi Del Nobile di Foggia del 1999, presunta autrice dell'accoltellamento, e Francesca Di Silvio del 1997 ma domiciliata a Scauri (Lt) sorella di Alessio. L'arma usata nell'aggressione non è stata ancora rinvenuta.